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Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki cinsel taciz iddiaları

- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapan MINUSCA'ya bağlı Kongolu askerlerin, haklarındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle ülkelerine gönderilebilecekleri ileri sürüldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki cinsel taciz iddiaları

BANGUİ (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapan Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonuna (MINUSCA) bağlı Kongolu askerlerin ülkeden gönderilebilecekleri iddia edildi.

Yerel basına göre, MINUSCA'da görevli General Balla Keita, Kongolu askerlerin, haklarında çıkan cinsel taciz iddiaları ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle ülkelerine geri gönderilebileceğini söyledi.

Haberlerde, Keita'nın, "Kongo'nun kendisine çeki düzen vermesi ve birliklerine sahip çıkması gerek. Aksi takdirde Kongolu taburları değiştirmeye yönelik karar alınacaktır." açıklamasında bulunduğu öne sürüldü.

Geçen yıl, Kongolu 750 asker, tecavüz suçlamasıyla ülkelerine gönderilmişti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde MINUSCA bünyesinde 10 bin asker asayişi sağlamak üzere görev yapıyor. Ülkede, Müslüman Seleka grubunun, Aralık 2012'de yönetime karşı ayaklanmasıyla siyasi kriz baş göstermiş, Hristiyan anti-Balaka ile Seleka üyeleri arasında çıkan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Silahlı Seleka örgütünde birlik ruhunun kaybolduğunu öne süren bir kısım milis, 2014'te örgütten ayrılarak eski Seleka üyeleri adı altında toplanmıştı. Bu grubun üyeleri, şiddet eylemlerine devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
KongoMINUSCAOrta Afrika Cumhuriyeti
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