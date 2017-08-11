TAŞKENT (AA) - Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Orta Asya'nın, ülkesinin dış politikadaki esas önceliği olduğunu söyledi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve AGİT Projeleri Özbekistan Koordinatörlüğü Ofisi iş birliğiyle başkent Taşkent'te "Orta Asya Özbekistan Dış Politikasının Esas Önceliği Konferansı" düzenlendi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, yaptığı konuşmada, konferansın adının bile ülkesinin dış politikada Orta Asya ülkelerine verdiği önceliği bir kez daha vurguladığını anlattı.

Kamilov, tüm Orta Asya ülkeleri ile ortak sınırları bulunan Özbekistan'ın, bölgedeki güvenlik ve istikrar ile kalkınmayı herkesten daha fazla istediğini belirterek, ekonomik bakımdan kalkınan ve güvenli Orta Asya'nın kendileri için zorunluluk olduğunu vurguladı.

Orta Asya'nın sadece coğrafi ve jeopolitik açıdan değil, kültürel açıdan da müşterek bölge olduğuna işaret eden Kamilov, ortak değerler, gelenek-görenek ve yaşanmışlıkların bölge halklarını birleştirdiğini söyledi.

- "Özbekistan, yapıcı diyaloğa hazır"

Kamilov, bu nedenle Özbekistan'ın komşu ülkelerle açık, yapıcı ve iyi niyetli ilişkilerden yana olduğunu dile getirerek, "Özbekistan, yapıcı diyaloğa, makul uzlaşma yoluyla en zorlu sorunlara bile çözüm aramaya hazır." ifadelerini kullandı.

Özbekistan tarafından Orta Asya ülkelerine yönelik siyasi-diplomatik adımlar sonucu bölgede yeni siyasi atmosfer oluşturulduğunu belirten Kamilov, komşu ülkeler arasında siyasi güvenin arttığını ve birçok alandaki iş birliğinde yüksek sonuçlar elde edildiğini kaydetti.

Orta Asya hakkında konuşurken tarihi, coğrafi ve jeopolitik bakımdan bölgeye bitişik olan Afganistan'ın da unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Kamilov, bu ülkenin genel bölgesel güvenlik sisteminin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.

Konferansta Birleşmiş Milletler Orta Asya Önleyici Diplomasi Bölge Merkezi (UNRCCA) Başkanı Petko Draganov, AGİT Projeleri Özbekistan Koordinatörü Hans Ulrich Im ve BM Kalkınma Programı Özbekistan Temsilcisi Helena Fraser de konuşma yaptı.

Orta Asya ülkelerinden uzman ve yetkililer, ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri ve analiz uzmanlarının katıldığı konferansta, Özbekistan'ın komşu ülkelerle dostluk ve ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik bölgesel politikasının anlam ve içeriği ile Orta Asya'daki güvenlik ve istikrarlı kalkınmayı temin etme konuları ele alındı.