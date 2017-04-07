Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları Taşkent'te toplandı

TAŞKENT (AA) - Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanları, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir araya geldi.

Taşkent'te yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Taşkent'te bulunan Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdildayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Aslov ve ev sahibi Özbekistan'ın Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin durumu ve perspektifleri ile tarafları ilgilendiren güncel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Bölge ülkelerinin, uluslararası ve bölgesel örgütler çerçevesindeki iş birliği konularının gözden geçirildiği toplantıda, mevcut ortak sorunlara ortak çözüm üretilmesine yönelik çabalar da masaya yatırıldı.

Toplantının açılışında konuşan Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Orta Asya ülkeleri dışişleri bakanlarının kendi aralarında bir araya gelmesinin bölge ülkeleri için faydalı olacağını ifade etti.

Toplantıya katılan bakanlar, Orta Asya dışişleri bakanlarının bu tür görüşmelerinin süreklilik arz etmesi konusundaki kararlılıklarını bildirdi.