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Orta ve Doğu Avrupa’da bankacılık görünümü istikrarlı

- Fitch Ratings: - "Güçlü ekonomik ivme, gelir artışı ve düşük işsizliğin de etkisiyle Orta ve Doğu Avrupa’da bankacılık sektörü istikrarlı bir görünüm izledi"

Orta ve Doğu Avrupa’da bankacılık görünümü istikrarlı

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Orta ve Doğu Avrupa’nın (CEE) bankacılık görünümünün istikrarlı olduğunu açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında güçlü ekonomik ivme, gelir artışı ve düşük işsizliğin de etkisiyle Orta ve Doğu Avrupa’da bankacılık görünümünün istikrarlı olduğu belirtildi.

Açıklamada özellikle Çekya, Polonya ve Romanya’daki bankalar başta olmak üzere bölgedeki bankaların karlılıklarında artış görülmesinin beklendiği vurgulandı.

Ayrıca Orta ve Doğu Avrupa’daki bankaların finansman, varlık ve sermayelendirme kalitesinin de sağlıklı yapısını korumasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada bölge ekonomilerinin kuvvetli büyümesinin de etkisiyle 2018 yılında bankaların kredi büyümesinin daha hızlı olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Bölgedeki kredi büyümesinin mevcut seviyesinin şirketlerin talepleri göz önüne alındığında fazla hızlı görünmediği, fakat Çekya ve Slovakya’da konut kredilerinde aşırı ısınmanın öncü işaretlerinin gözlemlendiği belirtildi.


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BankaCEELondraOrta Ve Doğu Avrupa
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