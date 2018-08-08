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Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

- Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde öğle saatlerine kadar aralıklarla sürecek şiddetli yağış uyarısında bulunuldu

Orta ve Doğu Karadeniz için şiddetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar yer yer şiddetli (100 kilogram/metrekare) yağışların etkili olacağı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlar ve yetkililerden ani sel, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ayrıca şiddetli yağışla birlikte rüzgarın yarın öğle saatlerine kadar Karadeniz'in doğusunda denizde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği kaydedildi. Denizci ve balıkçıların dikkatli olmaları istendi.




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