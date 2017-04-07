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Ortabahçe ile 63 bin dekar alan sulanacak

- Devlet Su İşleri Genel Müdürü Acu: - "Çalışmaları devam eden Ortabahçe Sulaması tamamlandığında, 63 bin 70 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Modern sulama sistemiyle inşa edilen proje tamamlandığında bu yıl birim fiyatlarıyla dekar başına 420 lira net gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 26 milyon 829 bin 600 lira katkı sağlamasını hedefliyoruz"

Ortabahçe ile 63 bin dekar alan sulanacak

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Erzurum'da çalışmaları devam eden Ortabahçe Sulaması tamamlandığında 63 bin 70 dekar zirai arazinin sulamaya açılacağını, bununla ülke ekonomisine yıllık 26 milyon 829 bin 600 lira katkı sağlanacağını bildirdi.

Acu, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ tarafından yapılan modern sulama projelerinin devreye girmesiyle tarımın da gelişmesine paralel olarak makineleşme ve tarım endüstrisinde yaşanan gelişmelerin yeni istihdam imkanlarının oluşmasını sağladığını belirtti.

Tarımsal üretimdeki artış ve ürün deseninin genişlemesinin, yem bitkileri yetiştiriciliğini tetikleyerek, hayvancılığın gelişmesine imkan tanıdığını vurgulayan Acu, hayvancılığın gelişmesiyle bu alandaki istihdam imkanlarının da arttığını aktardı.

Erzurum'da yaptıkları sulama projelerinin, uygulamaya konma aşamasında ve projenin hayata geçmesiyle istihdam alanında çok ciddi katkılar sağladığını bildiren Acu, şunları kaydetti:

"Çalışmaları devam eden Ortabahçe Sulaması tamamlandığında 63 bin 70 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Modern sulama sistemiyle inşa edilen proje tamamlandığında bu yıl birim fiyatlarıyla dekar başına 420 lira net gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 26 milyon 829 bin 600 lira katkı sağlamasını hedefliyoruz. Çiftçimize önemli katkılar sağlayacak projenin tamamlanmasını bölge halkı da heyecanla beklemektedir. Projenin tamamlanmasıyla çiftçimizin gelirinde yaşanacak artış sonucunda bölge halkının refah seviyesi yükselecektir."

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Anahtar Kelimeler:
DSİErzurumOrtabahçe Sulaması
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