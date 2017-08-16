Ortaca'da FETÖ operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ortaca İcra Müdür Yardımcısı Ali Aksoy tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma çerçevesinde daha önce görevinden ihraç edilen Ali Aksoy'u, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.