WASHINGTON (AA) - ABD'de Washington Arap Merkezi tarafından düzenlenen panelde konuşan Ortadoğu uzmanı William Quandt, ABD yönetiminin pasif bir tavırla İsrail-Filistin sorununun çözümüne katkı sağlayamayacağına işaret ederek, ”Ortadoğu Barışını gerçekleştirmek için Trump yönetimine güvenmeyin.” dedi.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Washington Arap Merkezi (ACW) tarafından "Filistin ve Filistinliler İçin Sıradaki Ne?" başlığıyla organize edilen panele merkezin direktörü Halil Cahşan, Brooking Enstitüsü Ortadoğu uzmanı Halid Elgindy, Filistin Politikaları Ağı Eş-Şebeke Direktörü Nadya Hicab, Virginia Üniversitesi eski öğretim üyesi ve Ortadoğu uzmanı William Quandt ve Carbodale-Güney Illinois Üniversitesi öğretim üyesi Virginia Tilley konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise ACW Ortadoğu Analisti Yusuf Müneyyer yaptı.

Konuşmasında Arap-İsrail barışı anlamında ABD'nin rolüne değinen William Quandt, uzun yıllardır Washington'ın her anlamda İsrail'e "fazlasıyla" yardım ve destekte bulunduğunu anlattı.

- "ABD, İsrail üzerine gereken baskıyı kurmuyor"

ABD yönetiminin pasif bir tavırla İsrail-Filistin sorununun çözümüne katkı sağlayamayacağına işaret eden Quandt, ”Ortadoğu Barışı'nı gerçekleştirmek için Trump yönetimine güvenmeyin. Trump’ın 'İsrail ile Filistin nasıl anlaşırsa bana uyar' anlamındaki açıklaması ilk bakışta makul gözüküyor; ancak ABD’nin dışarıdan izlediği bir sürecin yürümesi çok zor. ABD’nin İsrail üzerinde olması gereken baskıyı kurmaması, rolünü oynamadığı anlamına gelecektir.” değerlendirmesini yaptı.

- "Kongreden İsrail karşıtı bir karar çıkarmazsınız"

Bugüne kadar soruna çözüm bulabilmek için sayısız girişimde bulunulduğunu, ancak ABD'deki güçlü İsrail yanlısı karar vericiler nedeniyle bunlardan kalıcı çözümlerin çıkmadığını anlatan Quandt, "Kongreden İsrail karşıtı bir karar çıkarmazsınız. Kongredeki bu yapı değişmediği sürece velev ki Başkan bir şey yapayım dese bile ciddi bir adım atılması zor." yorumunu yaptı.

Quandt, İsrail'i savunması için önce ABD Başkanı Donald Trump, Trump olmazsa Başkan Yardımcısı Mike Pence, o da olmazsa Kongrenin hazır olduğunu söyleyerek bu şartlarda sağlıklı bir Ortadoğu Barışının çok zor olduğuna işaret etti.

- Arap ülkelerinin ajandası farklı

Arap ülkelerinin Trump ile görüşmelerinde ajandalarında İsrail-Filistin sorununun olmadığına da işaret eden Quandt, bunun çok önemli bir eksik olduğunu dile getirdi.

Merkezin başkanı Cahşan ise, mevcut Trump yönetimine eleştiriler getirdi ve "İsrail-Filistin barışı, mevcut koşullar altında giderek imkansız hale gelmektedir." şeklinde konuştu.

Brookings Enstitüsünden Halid Elgindy ise Filistin otoritesindeki boşluğa da dikkat çekerek bu konuda Filistin tarafının bir şeyler yapması gerektiğini savundu. Elgindy, iki devlet-tek devlet ikilemine kapılmadan düşünmek gerektiğine dikkat çekerek, "Sadece iki devletli çözüme değil, bu çözümün nasıl olacağına da odaklanmalıyız. Tek devlet imkanı olsa elbette desteklenir ama siyasi olarak bu mümkün değil." ifadelerini kullandı.