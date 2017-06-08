Ortadoğu'da öldürülen Hristiyanlar için

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Zoltan Balog, Macar hükümetinin, "Ortadoğu'daki Hristiyanlara karşı işlenen toplu katliamların yasal anlamda da soykırım olarak tanınması üzerinde çalıştığını" belirtti.

Kanada'da çeşitli temaslarda bulunan Balog, Macar Haber Ajansı'na (MTI) yaptığı açıklamada, Macar hükümetinin hayatları tehdit altında olan Ortadoğu'daki Hristiyanlar için birçok adım attığını, bundan sonra da gerekli adımları atacağını söyledi.

Hükümetinin bu konuda attığı adımların Kanada'da görüştüğü yetkililer tarafından da takdir edildiğini vurgulayan Balog, ''Macar hükümeti, Ortadoğu'daki Hristiyanlara karşı işlenen toplu katliamların hukuki anlamda da soykırım olarak tanınması için çalışma yapıyor.'' şeklinde konuştu.

Hükümetlerinin, Ortadoğu'daki Hristiyanlara yardım kapsamında, Suriye'deki Katolik ve Ortodoksların yanı sıra Keldani ve Kıptilere de ciddi anlamda maddi yardımda bulunduğunu kaydeden Macar Bakan, Iraklı mülteci Hristiyanlara ise evlerinin tadilatı ve ilaç temini konusunda yardım yapıldığını bildirdi.

Balog, ''Hükümet çapında Hristiyanlara kararlı şekilde destek verilmesi açısından bu duruş benzersiz bir örnek.'' ifadelerini kullandı.

Sığınmacılara karşı sert tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, daha önce de yaptığı açıklamada, Suriyeli Hristiyanlara 2 milyon avroluk yardımda bulunacağını belirtmişti.