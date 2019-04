Ortak altyapı ile teknolojide bir adım önde

Murat Erkan, düzenlenen basın toplantısıyla şirketin gelecek dönem hedeflerini ve teknoloji vizyonunu paylaştı.



Türkiye'nin teknoloji alanında başlattığı atılımın aynı ivmeyle devam etmesi için ortak altyapının şart olduğunu anlatan Erkan, Turkcell'in bambaşka bir müşteri odaklılık vizyonu ile yeniden yapılandırıldığını anımsattı.



Erkan, bu yıl 25. yaşını kutlayan Turkcell'in, kurulduğu günden bu yana en önemli odağının müşterileri olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde müşteri odaklı yaklaşımımızı güçlendirerek, yeni akıllı teknolojilerimizle müşterilerimizin hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Satış kanallarını bireysel, kurumsal ve uluslararası olmak üzere 3 ana odak üzerinde yeniden şekillendirdiklerini aktaran Erkan, yerli ve milli uygulamalarıyla, şu an 39 ülkeye ulaştıkları dijital ihracat vizyonlarının aynen devam edeceğini söyledi.



Erkan, Dijital İş Servisleri şirketiyle sektörleri dijitalleştirmek için çalışacaklarını ifade ederek, finansal hizmetlerin dijitalleştirilmesi ve bu alandaki yeni fırsatlara da odaklanacaklarını dile getirdi.



Altyapı yatırımlarının önemine de değinen Erkan, şunları kaydetti:



"Turkcell olarak yıllardır ortak altyapı konusunun önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane var. Şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı ise yaklaşık 5 milyon. Acilen 15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekiyor. Maalesef bu alanda atalet içerisindeyiz. Sektördeki tüm oyuncuların sahip oldukları fiber altyapıları paylaşarak bundan sonra yapacakları altyapı yatırımını ortak yapması gerekli. Bu altyapıları bizlerin ayrı ayrı yatırım yaparak tamamlamasının maliyeti 13-15 milyar dolar olur. Bu da ülke kaynaklarının israfı demek. Halbuki hem mevcut altyapıyı paylaşıp hem de bundan sonraki yatırımları beraber yaparsak bunun maliyeti 2-2,5 milyar dolar olur."



"Erişimle değil, servislerle ve hizmet kalitesiyle rekabet edilmeli"



Murat Erkan, gelinen noktada fiber yatırımların tamamen durduğunu belirterek, "2 yıldır fibere yatırım yapılmıyor. Bu konuda acilen aksiyon alınmalı. Türkiye'nin bekleme lüksü yok." dedi.



Beklemek istemeyen müşterilerin, Turkcell'in mobil internet üzerinden yüksek hız sağlayabildiği Superbox hizmetine büyük ilgi gösterdiğini anlatan Erkan, şu anda yaklaşık 55 bin Superbox abonelerinin olduğu bilgisini verdi.



Erkan, bu durumun insanların fiber internete ilgi ve ihtiyacını gösterdiğine işaret ederek, şunları söyledi:



"Mevcut durumda Vodafone ve TÜRKSAT ile altyapıyı paylaşmaya başladık. Birbirimizin altyapısını kullanarak vatandaşlara fiber hizmet götürüyoruz. Ancak halen Türk Telekom'u bekliyoruz. Artık altyapıyı paylaşmanın ötesine de geçerek Türkiye'nin iletişim altyapısını dünyanın en iyilerinden biri haline getirmek için ortak altyapıyı konuşmalıyız. Erişimle, altyapıyla değil, servislerle ve hizmet kalitesiyle rekabet etmemiz lazım. 5G için de fiber olmazsa olmaz. Kuracağımız 5G, Endüstri 4.0'ın altyapısı olacak. Elektrik ne ise bu da aynı önemde. Dolayısıyla burada öncelikli olan en hızlı şekilde Türkiye'nin bu altyapıyı kurması.



Sonucunda Türkiye kazanacaksa Turkcell olarak her adımı atmaya hazırız."



"1 Nisan'da 5G alanında dünyada bir ilke imza attık"



Murat Erkan, 4,5G'nin 3. yılını kutladıkları 1 Nisan'da 5G alanında da dünyada bir ilke imza atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Dünyada ilk kez 4,5G şebekesi üzerinden kendi frekanslarımızla İstanbul, Ankara ve İzmir'de örnek canlı sahalarımızda 5G sinyali verdik." dedi.



Kullanıcı terminallerinin olgunlaşmasıyla tüm müşterilerinin 5G'yi deneyimleyebilir hale geleceğini anlatan Erkan, bu alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli adımlar atıldığını, kendilerinin de teknolojik birikimleriyle ülkenin bir an önce 5G ile buluşması için var güçleriyle çalıştığını söyledi.

Erkan, Turkcell'in finansal alanda imza attığı başarılara ve stratejilerine de değinerek, şöyle devam etti:



"Fintech dünyada en çok yatırım yapılan alanların başında geliyor. Fintech sektöründe, 2010'da sadece 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleşirken bu tutar 2017'de 50 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl ise Fintech sektörüne bir önceki yıla göre iki katın üzerinde artışla 111,8 milyar dolar yatırım yapıldı. Türkiye'ye baktığımızda dünyanın en gelişmiş bankacılık sistemlerinden birine sahip olmamıza rağmen halen yüzde 40'a yakın banka kullanmayan nüfus var ve toplam harcamaların yüzde 60'a yakını halen nakit yapılıyor.



Bizim Paycell ile amacımız müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan hizmetleri tek çatı altında sunabilmek. Turkcell olarak hem güçlü bir altyapımız hem de milyonlarca müşterimizin talebi var. Bu durum fintech alanında yatırım yaparken bizi cesaretlendiriyor. Şu anda mağazalarımızdan Financell kredisi, Paycell kart satış ve dolum ve fatura ödeme hizmetlerini aktif olarak veriyoruz. 2018'de 507 bin adet fiziki Paycell Kart satılırken, toplamda 2,3 milyona yakın Financell kredisi satışı gerçekleştirdik. Turkcell mağazaları fintech ürünlerimizin satış noktası olmaya devam edecek. Pazardaki diğer oyuncular ile tam bir ekosistem ve iş birliği modeli ile ilerlemek istiyoruz."



"Telefon üretme işine girmemize çok ihtiyaç yok"



Konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Erkan, "Ortak altyapıda ilerleme olmamasının sebebi nedir?" sorusu karşısında, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bence şirketler arasında rekabetten ziyade odaklanmayla ilgili sıkıntımız var. Kamunun içinde de burada da yönetimsel değişiklikler oldu. Hızlıca tekrardan aynı sayfaya gelip Türkiye'nin ihtiyacı olanı yapmak lazım. Neredeyse iki yıldır ciddi bir fiber yatırımı olmadı. Hatta biz yapmak istediğimiz halde yapamadık.

Konya'nın göbeğinde, Ankara'nın göbeğinde fiber altyapı yok. Biz yapmak istiyoruz yapamıyoruz, bu da içimizde bir yaradır. Ortak yapmalıyız. Altyapı ortak olsun, üst yapıda rekabet edelim."



Erkan, dijital servislere uzun zamandır yatırım yaptıklarını vurgulayarak, dünyada ticaret savaşlarından sonra millileşme rüzgarı olduğunu, bu rüzgarın içinde doğru yerde bulunduklarını söyledi.



"Hangi ülkeye gidersek gidelim, onlar da yerli milli olsun, dataları kendi ülkelerinde kalsın istiyorlar" diyen Erkan, platformların bu talebe cevap verebilecek hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.



Erkan, Türkiye'nin rekabet ve dijitalleşme anlamında geri kalma lüksü olmadığını savunarak, bu kadar genç bir nüfusa sahip bir ülkenin bu noktada doğru adımları atacağına inandığını dile getirdi.



"T serisi telefon üretiyordunuz. Devamı gelecek mi?" sorusunun yöneltilmesi üzerine de Erkan, şunları kaydetti:



"T serisi telefonun bir misyonu vardı. Özellikle 3G ve 4G teknolojilerinin hızlıca penetre olması için o segmentte boşluğun belli bir fiyat aralığında ürünle dolması gerekiyordu. Pazarı bu yönde hareketlendirdik. Bugün geldiğimiz noktada sözünü ettiğimiz segmentlerde inanılmaz hareketlilik ve oyuncu sayısı var. Dolayısıyla bizim bir telefon üretme işine girmemize çok ihtiyaç yok. Bu nedenle kısa vadede planımız da bulunmuyor. Yeniden bir boşluk oluşursa değerlendiririz. Yapacak yeterliliğimiz de yetkinliğimiz de var."



"Yeni havalimanı şehir büyüklüğünde bir altyapı kurmamızı gerektirdi"



Murat Erkan, "Fintur dışında başka bir satış olabilir mi? Sahiplikte bir değişiklik de oldu. Sizi etkiliyor mu?" sorusu karşısında, "Turkcell'in, bir hissesi olana da yüzde 30 hissesi olana da iyi bir yatırım olduğunu göstermek durumundayız. Hissedar yapısındaki değişiklikler her şirket için rutindir. Fintur gibi yatırımlar, Turkcell'e ve Türkiye'ye fayda sağlayabilecek yeni girişimler olursa gireriz, fayda görmediğimiz yatırımlar olursa çıkmayı düşünürüz. Çok dinamik bir yapımız var." yanıtını verdi.



Erkan, Turkcell’in hisse performansının gerçek değerinin altında olduğuna işaret ederek, "Yatırım yapmaya değer bir hisse. Eşim dostum sorduğunda kaçırmayın diyorum. Kendim de kişisel yatırımcı gözüyle hisseyi aldım. İnşallah bu hareketli dönemden sonra iyi performansımızla istediğimiz yere gelecek, yatırımcıya kazandıracak." yorumunu yaptı.



İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde altyapıya katkıları hakkında da bilgi veren Erkan, "Yeni havalimanı şehir büyüklüğünde bir altyapı kurmamızı

gerektirdi. İnşallah kusursuz bir altyapı ve iletişimi yaşatacağız müşterilere. Üç operatör tek bir şebeke kurduk. Zaman zaman bunu yapıyoruz. Üç oyuncu beraber, bizim kurduğumuz şebekeyi kullanıyor olacaklar. Ciddi yatırım yaptığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Erkan, ikinci el cihaz kiralama konusunda gelinen noktaya ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:



"Dövizin artmasıyla beraber ikinci el cihaz ve ana cihaz pazarı arasında bir boşluk oluştu ve ikinci el talebi artmaya başladı. Biz de bu konuda kendi mağazalarımızda, Turkcell garantisiyle bu hizmeti nasıl veririz diyerek çalışmalar yaptık. Burada, vergi de önemli bir konu çünkü Türkiye'de ikinci el pazarı vergisiz bir pazar. Müşteri açısından, biz bir miktar taşın altına elimizi koymak istiyoruz. Son zamanlarda daha eski nesilden yeni cihazlar satılıyor. Bunun yerine var olan cihazları daha kaliteli hale getirip ekonomiye katkı sağlamak adına ikinci eli kullanmak, ekonomik, vergisel ve cari açık anlamda ülkemiz için faydalı. Biz bu konuya girmek istiyoruz. Bu iş yetkinlik, tecrübe gerektiriyor. Otomasyon organizasyonu da gerektiriyor. Önemli bir konu, ileride daha da önemli hale gelecektir diye düşünüyorum."



Teknoloji Zirvesi 10 Nisan'da 10. kez düzenleniyor



Verilen bilgiye göre, Turkcell’in düzenlediği ve Türkiye’nin en geniş katılımlı teknoloji etkinliği Teknoloji Zirvesi, 10 Nisan günü Haliç Kongre Merkezi’nde 10’uncu kez ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.



"Sen Yap Diye" mottosuyla düzenlenecek zirvede, 20’nin üzerinde oturumda 70’e yakın fikir önderi ile 10 binden fazla davetliyi bir araya gelecek. Bu yılın ana konuşmacısı ise yapay zeka, robot bilim, otomasyon ve dijital teknoloji konularındaki öne çıkan fikirleriyle dünyadaki öncü isimlerinden Rodney Brooks olacak.



Zirvede ayrıca, yerli ve milli teknolojiler, Türkiye’nin teknolojide imza attığı başarılar ve geldiği konum ele alınacak. Ayrıca teknolojideki güncel gelişmeler, 5G, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, girişimcilik, siber güvenlik, bulut teknolojileri, gelişen ve millileşen savunma sanayi gibi konular, yerli ve yabancı uzmanlar tarafından ele alınacak.



Zirveye katılamayan teknoloji meraklıları, tüm konuşmaları ve oturumları gün boyunca "Teknoloji Zirvesi 2019" BiP kanalı ve Turkcell web sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.