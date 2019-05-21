Ortak çalışma alanları ile verimliliği yakalayın!

Ortak çalışma alanlarına olan ilgi dünya genelinde artış trendinde. Ofis konforu ve donanımına sahip esnek çalışma alanları sunan ortak çalışma alanları, startup’ların ve freelance çalışanların tercihi haline geldi. Dünyanın en büyük emlak şirketlerinden JLL’in yayınladığı araştırma sonuçlarına göre, 2017 yılı itibariyle dünya genelinde 1,2 milyondan fazla kişi co-working modeliyle çalışıyor. Bu büyümenin ardında yatan sebeplerin başlıcaları ise verimlilik artışı, yeni profesyonellerle tanışma fırsatı sunan networking olanakları ve maliyet avantajları.



Co-working alanlarının önemli bir özelliği herkesin çalışmak için bu ortamda bulunuyor olması. İşlerine odaklanmış diğer profesyonellerle çevrili bir ortamda çalışmak, evde tek başına çalışmaya kıyasla çok daha fazla motivasyon artışı ve üretkenlik sağlıyor. 2015 ve 2018 yıllarında yapılan araştırmalara göre, co-working çalışma alanlarını tercih eden kişiler performanslarında yüzde 84’e kadar artış kaydediyorlar.



Ortak çalışma alanlarının tercih edilmesinin bir diğer önemli etkeni ise sunduğu networking olanakları. Co-working alanlarında çalışmayı tercih eden profesyoneller, sosyal alanlarda yüz yüze tanışma imkânı bulurken, hazır ofis sektörünün kurucusu ve dünya genelinde faaliyet gösteren Servcorp, toplam 45.000 işletmenin kayıtlı olduğu küresel bir network üyeliği sunuyor. Bu küresel ağ, freelancer ve startup’lara olduğu kadar, kurumsal şirketlere de dünya genelinde yeni partner’lar ve müşteriler bulma fırsatları sunuyor. Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, “Üyelerimiz, dünya genelindeki tüm ofislerimizden hizmet alan, 45.000’den fazla işletmenin yer aldığı network’ün de bir üyesi olurlar. Bu network, üyelerimize küresel bağlar kurma, diğer profesyoneller ile tanışma ve yeni müşteriler edinme fırsatlarının kapılarını sonuna kadar açar. Servcorp’un sunduğu diğer avantajların yanında küresel network üyeliği, sunduğu en değerli hizmetidir.” değerlendirmesini yapıyor.



Bütçenize en uygun ofis alanları



Co-working alanlarının giderek daha fazla tercih ediliyor olmasının ardında yatan bir diğer gerçek de sunduğu maliyet avantajları. Günde sadece iki kahve ücretine şehrin en merkezi ve itibarlı konumlarında, sadece üyelik ücreti ödeyerek kira, stopaj, elektrik, su, ısınma faturaları gibi çeşitli kalemlerdeki giderlerle ilgilenmek zorunda olmamanın, idari işler yöneticisi gibi bir kadroya gerek kalmamasının sağladığı kolaylık, özellikle startup’lar kadar, freelance çalışanlar için de önemli bir kolaylık ve ekonomi sunuyor.



Ortak çalışma alanlarını tercih eden profesyonellerin yaklaşık iki katına ulaşan verimlilik artışı şüphesiz, bu çalışma ortamlarından sağlanan en önemli fayda. Bunun yanı sıra, networking olanakları, yüz yüze tanışma ve fikir alışverişi yapma imkanının ötesinde, dünya genelindeki diğer profesyonellere ve işletmelere ulaşma olanağı sunuyor. Üstelik tüm bunları ekonomik bir modelde buluşturduğu için co-working çalışma alanları dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de popülaritesi giderek artan, yeni nesil çalışma modeli.



Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, hazır ofis kavramını dünyaya tanıtan ilk şirketin Servcorp olduğunu vurgulayarak, “Hazır ofisi dünya Servcorp’tan öğrendi. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan Fortune 500 şirketlerine sunduğumuz altyapıyı, co-working modeli ile girişimcilerin ve serbest çalışanların hizmetine de açmış bulunuyoruz. Şimdiye dek Servcorp ofislerinde hiç bulunmadıysanız, henüz gerçek bir co-working alanı görmemişsiniz demektir. Tüm işletmeleri, startup’ları ve freelance çalışanları, co-working space için karar vermeden önce, Nişantaşı’ndaki Louis Vuitton Orjin Building ve Levent’teki Tekfen Tower ofislerimizi ücretsiz olarak deneyimlemeye davet ediyoruz.” dedi.