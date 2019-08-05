Ortak çalışma alanlarında ekstra masraf yok

İş insanları için saatlik, aylık ve yıllık olmak üzere ofis kiralama fırsatları sunan ortak çalışma alanları, alternatif iş çözümleri ile ekonomik iş yükünü hafifletiyor. Klasik ofislerin ekonomik açıdan ekstra masraflar yaratması ortak çalışma alanlarına olan talebi öne çıkarıyor. Birçok ortak çalışma ortamında ücretsiz çay, kahve, yüksek hızlı Wi-Fi, fotokopi ve yazıcı gibi çalışanların ihtiyaç duyabileceği araç ve gereçleri ücretsiz olarak sunuyor. Ayrıca yasal iş adresi imkânı sunan ortak çalışma alanları, kurye hizmeti ve sekreter gibi kişisel çözümlerle işleri hızlandırıyor.



Ortak çalışma alanları yaşadığımız çağın bir nimeti olduğunu belirten Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül: “Çalışanlar, günde iki kahve ücretine şehrin en merkezi ve itibarlı konumlarında, sadece üyelik ücreti ödeyerek tüm işlemlerini giderebiliyor. Şu an girişimciler, ofis giderleri arasında yer alan kira, aidat, stopaj, elektrik, su gibi çeşitli giderlerden de ortak çalışma alanları sayesinde kurtuluyor.” dedi. Özgönül ayrıca, ortak çalışma alanlarının günümüz ekonomik şartlarında sadece bir trend değil bir zorunluluk haline geldiğine de dikkat çekti.







Yüzde 40 Daha Hesaplı



Gerek serbest çalışanlar gerekse kurumsal firmalar için ofis ve personel giderleri yüksek maliyetler oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre; ortak çalışma alanları, geleneksel tarzda kurulan ofislere oranla en az yüzde 40 daha az maliyete sahip. Maliyetteki bu büyük fark, start-up’lardan uluslararası firmalara kadar birçok iş insanını cezbediyor. Ayrıca günümüzde ortak çalışma alanları, artık genç profesyonellerin sosyalleşmeleri için popüler bir mekan olmanın yanı sıra, aynı zamanda işletmelerin büyümeleri için uygun bir platform haline geldi.