"Ortodontik tedaviye geç kalınmamalı"

İSTANBUL (AA) - Hospitadent Diş Hastanesi'nden Dr. İlke Elgün, alt veya üst çene darlığı ya da genişliği olan durumların ihmal edilmesinin ileri yaşlarda cerrahi müdahaleyi gerektirebileceğini, bu nedenle ortodontik tedaviye geç kalınmadan başlanması gerektiğini bildirdi.

Hospitadent'ten yapılan açıklamaya göre Elgün, ortodonti tedavisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Artık her yaştan bireyin ortodonti tedavisi görerek düzgün ve sağlıklı dişlere kavuşabileceğini belirten Elgün, "Ancak unutulmaması gerekir ki alt veya üst çene darlığı ya da genişliği olan durumların ihmal edilmesi ileri yaşlarda cerrahi müdahaleyi gerektirebilir. Bu nedenle ortodontik tedaviye geç kalınmadan başlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Elgün, dişleri çapraşık veya seyrek olan, diş eksikliği, diş fazlalığı veya gömülü dişleri bulunan, gülümseme esnasında dişleri çok az veya çok fazla görünen, üst çene ya da alt çenesi normalden ileri veya geride olan bireylerin ortodontik tedaviye yani tel tedavisine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Dişlerin çene içinde hareketi ve çenelerin yeniden konumlandırılması esnasında diş ve kemik dokunun zarar görmemesi ve biyolojik olayların ideal şekilde gerçekleşebilmesi için ortodontide kuvvetlerin belli limitler dahilinde uygulanması gerektiğine işaret eden Elgün, bu nedenle ortodontik tedavilerde çok kısa sürede sonuç alınamayacağını vurguladı.

Elgün, problemin şiddetine, hastanın yaşına ve tedaviye gösterdiği uyuma bağlı olarak tedavi süresinin oldukça değişken olduğunu, bu sürenin 6 ay ile 3 yıl arasında olduğu bilgisini verdi.

Elgün, özellikle yetişkin hastaların da sabit apareylerle ortodontik tedavi görerek düzgün ve sağlıklı dişlere kavuşabileceğine işaret ederek, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Problem sadece dişlerle ilgiliyse, yani çenelerde iskeletsel bir problem yoksa dişler diş teli ile her yaşta düzeltilebilir. Ancak büyüme gelişimin devam ettiği 9-15 yaş arası çocuk hastalarda hem dişler, hem de çenelerin düzeltilmesi mümkündür ve yetişkin bireylere göre tedavi daha hızlı sonuçlanır. Bu nedenle ortodontik tedavilere geç kalınmadan başlanması çok önemlidir.

Ortodontik tedavi hastaya iyi bir ağız bakımı ile ömür boyu sorunsuz şekilde kullanacağı dişler sunar ve hastayı ileride karşılaşacağı ağız diş sağlığı problemlerinde yapılacak olan dolgu, çekim, implant ve protez gibi toplamda çok daha yüksek ücretler gerektiren tedavilerden kurtarmış olur. Bu nedenle ortodonti tedavisi sadece estetik değil, ileride oluşacak problemlerin önüne geçilmesi açısından tıbbi bir zorunluluktur."