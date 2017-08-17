Örükaya barajı ve höyüğündeki kazı çalışmaları

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Alaca ilçesinde 2 bin 200 yıllık olduğu belirlenen Örükaya barajı ve höyüğünün turizme kazandırılması için başlatılan kazı çalışmalarını inceledi.

Vali Kılıç, beraberinde Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, Çorum Müzeler Müdürü Önder İpek ile Örükaya köyü yakınlarındaki arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.

Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç Dr. Emine Sökmen ile Müzeler Müdürü Önder İpek'ten çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Kılıç, Çorum'un turizm potansiyeli açısından zengin bir coğrafyada yer aldığını söyledi.

Hitit Medeniyetinin başkenti ve önemli şehirlerinin Çorum'da bulunduğuna dikkati çekten Kılıç, "Hititlerin başkenti Hattuşa, dini başkenti Alacahöyük ile Şapinuva ören yerlerinde uzun yıllardır arkeolojik kazı çalışmalar sürüyor. Örükaya barajı ve höyüğünde başlatılan çalışmalarla beraber yeni bir turizm destinasyon alanı kazanmış olduk. Milletvekilimiz ve TBMM İdare Amirimiz Salim Uslu'nun da büyük önem ve destek verdiği bu ören yeri, Çorum'un mevcut turizm potansiyeline güç katacaktır." dedi.

Kazı çalışmalarını yürüten Hitit Üniversitesini de tebrik eden Vali Kılıç, yaklaşık 2 bin 200 yıllık olduğu belirtilen baraj ve höyüğün turizme kazandırılması için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise üniversite olarak ilk kez bir kazı alanında arkeolojik kazı çalışmasını üstlendiklerini ifade etti.

Hitit Uygarlığına başkentlik yapan Çorum'un, arkeolojik alan yönünden oldukça zengin olduğunu anlatan Alkan, "Hitit Medeniyetinin merkezi olan Çorum, turizm potansiyeli açısından da büyük bir potansiyele sahip. Üniversitemiz bünyesinde yer alan Arkeoloji Bölümü ile Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, kentimizin sahip olduğu kültür mirasının anlaşılmasında, korunmasında, sorumluluk bilincinin oluşturulmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynayacak." diye konuştu.

Örükaya'daki sürdürülen arkeolojik çalışmalar hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Emine Sökmen de bölgedeki çalışmalara 15 gün önce başladıklarını, kısa süre olmasına rağmen önemli bulgulara rastladıklarını söyledi.

Sökmen, şunları kaydetti:

"Yaptığımız kazı çalışmalarında Helenistik dönemden Demir Çağı'nın ortalarına kadar bir yerleşim olduğunu anladık. Çok ilginçtir ki burada bendin öngörüldüğü tarihiyle ilgili bir döneme rastlamadık. Bent belki Helenistik dönemde yapılmıştır. Bu sorunun cevabını çalışmalarımız ilerledikçe bulacağız. Bendin iç dolgusundan alınacak taş örneklerinde yapılacak analizler Helenistik mi Roma mı, bize bir şeyler söyleyecektir diye düşünüyoruz. Taş işçiliği diğer yandan önemli bir veri sağlayacaktır. İlk bakışta Helenistik gibi görünüyor ama Roma'da da taş işçiliğinin kullanıldığını biliyoruz."



