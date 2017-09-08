BURSA (AA) - Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) kreş kazandırmak amacıyla ortak hareket eden Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) ile Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) yönetimi, "Çocuğum Yanımda Ben İşimin Başında" sloganıyla hazırladıkları projeyi, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’e anlattı.

Kadınların istihdama katılımını artırmak amacıyla Bursa OSB’ye kreş kazandırmak için çalışma başlatan BUİKAD ile güçlerini birleştirip çalışma grubu oluşturan BOSİAD yönetimi, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Üyesi Gözgeç’i ağırlayarak projelerini sundu.

Toplantının açılışında konuşan BOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Kreş Komisyonu Başkanı Meltem Turan, kadınların doğum sonrası iş hayatına dönüşünü sağlamak adına Bursa OSB'de bir kreş kurmak istediklerini belirtti. Bu sorunun sadece kendilerinin değil tüm sanayi bölgelerinin sorunu olduğunu dile getiren Turan, "Bursa OSB olarak bir yer belirledik ve okullarla görüşmelere başladık fakat kanunda kreşlere teşvik verilmesi noktasında bir eksikliğin olduğunu gördük. Eğer böyle bir teşvik olursa hem biz hem de kreş kurarak kadın istihdamının artırılmasını isteyen diğer sanayi bölgeleri de çok daha hızlı çözümler geliştirebilir." dedi.

- "Bölgemizdeki 260 fabrikada 56 bin kişi istihdam ediliyor"

Toplantıda konuşan BOSİAD Başkanı Abdullah Bayrak ise "Bölgemizdeki 260 fabrikada 56 bin kişi istihdam ediliyor. Bu sadece bir kadın sorunu da değil, çalışan sorunu. Bursa OSB yönetimimizin de çok önemsediği bu projeyi, kaynağını yaratarak en kısa zamanda hayata geçirmek arzusundayız. Kreş ciddi sorumluluk gerektiren bir yatırım olmasına rağmen, bir yerden başlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışan annenin iş hayatından uzaklaşmasının en önemli nedeninin yaşlı ya da çocuk bakımı olduğunu kaydeden BUİKAD Başkanı İpek Yalçın da "Son yıllarda yaşlı bakımıyla ilgili çok güzel gelişmeler oldu fakat çocuk bakımında anne iş hayatından uzaklaştıktan sonra yeniden dönmesi maalesef çok zor oluyor." diye konuştu.

Yaptıkları araştırmalarda OSB’lerde kreş kurulmasının bu sorunu hafifleteceğini gördüklerini anlatan Yalçın, "Beyaz yaka bir şekilde çocuğunu okutabiliyor ama mavi yaka kadını uzaklaştığı zaman bir daha iş hayatına dönemiyor. Bugün 20’nin üzerinde sanayi bölgesi bulunan Bursa’da sadece bir şirketin kreşi var. Bu nedenle OSB’ler bünyesinde kreş kurulmasının çok faydalı olacağından hareketle yola çıktık." ifadesini kullandı.

Yalçın, son 5 yıl içerisinde 112 bin kadının yaşlı bakımı, 1 milyon kadının ise çocuk bakımından dolayı iş hayatından uzaklaştığını aktararak, "Üstelik bu kadınların yüzde 80’i iş hayatında kalmak istediklerini ama başka çarelerinin olmadıklarını söylüyorlar." dedi.

- "Projenin diğer illere de yaygınlaştırılması konusunda görüşmeler yapılabilir"

Milletvekili Gözgeç de iş ve aile hayatının uyumlaştırılmasının tüm ülkelerin sorunu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün doğum ya da yaşlı bakımı, kadınların iş hayatındaki veya istihdama katılımı noktasındaki temel sıkıntılardan biri. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile ‘Annemin İşi Benim Geleceğim’ projesi uygulamaya sokularak 10 ilde OSB’lerde kreş yapılması hedeflenmiş ve Balıkesir, Afyonkarahisar, Malatya ile Adıyaman’da faaliyete geçmişti. Bu projenin diğer illere de yaygınlaştırılması konusunda görüşmeler yapılabilir. Hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ile bu yönde ne tür çalışmalar yapılabilir, nasıl teşvikler verilebilir görüşebiliriz. Kadınların istihdama katılımı ve girişimci olmaları adına önemli destekler veriliyor. Kreş de kadın istihdamının artırılması adına çok önemli bir çalışma."

BOSİAD yöneticilerinden OSB’de çalışan ve kreş ihtiyacı olan kadın sayısı, firma bazında bu yöndeki beklentileri içeren detaylı bir rapor hazırlamalarını isteyen Gözgeç, "Hazırlayacağınız bu raporu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile görüşerek ne yapılabileceği konusunda isteklerini almaya çalışırım. Bir de bizim alt komisyonumuza sizleri davet edelim, Mecliste bu konuyla ilgili ihtiyaçlarınız ve çözüm önerileriniz için bizlere bir sunum yapın. Bakanlıkların bu konu hakkında spesifik değil ama belki genel bir çalışma yapması gerekecek. OSB’lerde istihdam edilen kadınlar ve bu kadınların iş ve aile hayatlarının uyumlaştırılması yönünde kapsamlı bir çalışma olabilir." ifadelerini kullandı.