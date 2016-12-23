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Osmangazi Üniversitesinde FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

ESOGÜ'de aralarında profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

Osmangazi Üniversitesinde FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin de yer aldığı 38 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma doğrultusunda kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 11 profesör, 5 doçent ve 4 yardımcı doçent ile sağlık çalışanı ve sekreterlerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar arasında "üniversite imamları"nın da yer aldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 5 zanlı daha aranıyor.

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