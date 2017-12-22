Osmaniye merkezli mazot kaçakçılığı operasyonu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli 13 ilde düzenen mazot kaçakçılığı operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mazot kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Osmaniye merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 18 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kaçak olduğu değerlendirilen 40 ton civarında akaryakıt ile petrol rafine etmede kullanılan 2 cihaz ele geçirildi.
Emniyette götürülen 18 şüpheliden birinin serbest bırakıldığı, diğerlerinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan zanlılardan birinin cezaevinde olduğunu belirleyen ekipler, diğer 6 zanlıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.