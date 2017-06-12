Osmaniye OSB binasından hırsızlık iddiası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim binasından 10 milyon lira değerinde çek, senet ve nakit para çaldığı ileri sürülen aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Toprakkale ilçesinde bulunan binaya giren şüpheliler, buradaki çelik kasayı açarak içinde bulunan 10 milyon lira değerinde senet, çek, nakit para ve 2 dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelilere yönelik Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçeleri ile Gaziantep'teki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda oksijen tüpü, levye, manivela, pense, makas, lehim makinesi, spiral makinesi ve tornavida ele geçirildi.

Şüphelilerden S.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.Ç. (22), D.Ç. (36), M.K. (39), R. N. (41), A.K. (37), İ. B. (31), S. Ç. (61) ve (41) adliyeye sevk edildi.