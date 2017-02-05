Osmaniye’de 12. Güvercin Festivali başladı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Güvercin Severler Derneği tarafından düzenlenen 12. Güvercin Festivali başladı.

Atatürk Ortaokulundaki etkinlikte, sarı meverdi, kırmızı meverdi, ağ, kara müsevit, zırhlı şamı, göğ şamı, kara nakışlı, göğ nakışlı, göğ kurufilli, kırmızı çarşıllı, sarı çarşıllı, ispir, sarı alaca bağdadı, kırmızı alaca bağdadı, göğ alaca bağdadı ve kara alaca bağdadı olmak üzere 16 ırktan 500'ü aşkın güvercin yarışacak.

Güvercinler, 9 kişilik jüri tarafından renk uyumu, duruşu, pençe ve göğüs yapısı gibi fiziksel görünümü ve özelliklerine göre seçilecek. Her ırktan birincinin belirleneceği yarışmada, dereceye giren güvercin sahiplerine altın kuş küpesi, kupa ve çeşitli ödüller verilecek.

Festival Tertip Komitesi Başkanı Hakan Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin her geçen yıl daha geniş katılımla yapıldığını belirtti.

Festivalde Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve diğer birçok kentin yanı sıra Lübnan ile Ürdün’den katılımcıların bulunduğunu ifade eden Tuncer, şunları kaydetti:

"Bizler güvercini hobi olarak besliyoruz ama güvercin siteleri başta olmak üzere, sosyal paylaşım sitelerinden kurduğumuz ağ sayesinde ülke genelinde bütünleşmemiz söz konusu. Yılda bir kez yetiştirdiğimiz güvercinleri görücüye çıkarıyor ve yarışma düzenliyor, bu sayede hepimiz bir çatı altında toplanıyoruz. Festivalimiz sayesinde hem güvercinlerimizin kalitesi artıyor hem de fiyatları artıyor. Bu festival, güvercin besleyenlere önemli bir gelir kaynağı da sağlayabiliyor. Yarışma öncesi fiyatı 3 bin lira olan bir kuşun yarışmada elde ettiği şampiyonlukla fiyatı 25 bin 30 bin lira olabiliyor.”

Festivale Hatay’dan katılan Oğuz Koçak, 25 yıldır güvercin beslediğini belirtti.

Koçak, “ Güvercin benim için bir tutku. Festivallerin kuş kalitesini arttırdığını düşünüyorum. Özellikle son 10 yılda geçmiş kuş ırklarına baktığımız zaman giderek zirve yapıyor. Kuşun kalitesi, görünümü, fiziksel yapısı kuşun fiyatının belirlenmesini sağlıyor” dedi.

Katılımcı Furkan Yorluk da festival sayesinde dostluk ve arkadaşlıkların, insanların diyaloğunun arttığını kaydetti.

Festivalde yüksek fiyatlı kuşların olduğuna işaret eden Yorluk, “Bundan önceki festivalde, özelliklerini tamamlamış, fiziksel özellikleri tam oturmuş kuşlar yoğun talep görüyor. Herkes iyi kuşun peşinde. İyi kuş almak içinde iyi paralar vermek gerekiyor. Kuşu almak isteyen kişi cebinde parası yoksa elinde avucunda ne varsa onu vermek istiyor. Geçen senen bir kişi kuş için 35 bin lira değerindeki arabasını verdi mesela. Ama adam kuşunu satmak istemedi.” diye konuştu.

Festivali ziyaret eden MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da katılımcılara başarı diledi.