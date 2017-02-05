Osmaniye'de 202 kilogram esrar ele geçirildi OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 202 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Uyuşturucuyla Mücadele...

05 Şubat 2017 Pazar 09:50