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Osmaniye'de baz istasyonuna terör saldırısı

- Zorkun Yaylası'nda bulunan bir baz istasyonuna teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda istasyonda ve çevredeki bazı evlerde hasar oluştu

Osmaniye'de baz istasyonuna terör saldırısı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir GSM firmasına ait baz istasyonuna teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Osmaniye'ye bağlı Zorkun Yaylası Antentepe mevkisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir GSM firmasına ait baz istasyonunun demir ayaklarından biri koparken, çevresindeki bazı evlerde de hasar oluştu.

Teröristlerce düzenlenen bombalı saldırının ardından olay yerine gelen vatandaşlar, içinde patlayıcı olduğu düşünülen anten direğine asılı iki paket olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, paketlerin incelenmesi için bomba imha ekiplerinin bölgeye ulaşması bekleniyor.

Öte yandan bazı yayla sakinleri, sabah erken saatlerde bölgeye beyaz bir araç geldiğini ve hızla uzaklaştığını ileri sürerken, arabanın uzaklaşmasından yarım saat sonra şiddetli bir patlama yaşandığını ve bazı parçaların evlerinin çatılarına isabet ettiğini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeTerör
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