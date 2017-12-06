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Osmaniye'de bisiklet hırsızlıkları güvenlik kamerasında

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 5'i elektrikli 10 bisikleti çaldığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ev, iş yeri...

Osmaniye'de bisiklet hırsızlıkları güvenlik kamerasında

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 5'i elektrikli 10 bisikleti çaldığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ev, iş yeri ve okul önlerinden 5'i elektrikli 10 bisikletin çalınmasıyla ilgili bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan inceleme sonucu kimliği belirlenen şüpheliler Z.T, H.G. ve .H. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin bisikletleri çalarak uzaklaşmaları yer aldı.

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Güvenlik KameraHIRSIZLIKOsmaniye
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