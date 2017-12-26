Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Mehmet Akif Ersoy Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Osmaniye'de düğünde havaya ateş açıldığı iddiası

- Tabanca ve av tüfekleriyle havaya ateş açılması görüntülerinin yayımlanmasının ardından 5 kişi gözaltına alındı

Osmaniye'de düğünde havaya ateş açıldığı iddiası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, düğünde havaya tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtığı ileri sürülen 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık'ta özel bir televizyon kanalında Osmaniye'deki bir düğünde bazı şahısların havaya tabanca ve av tüfeğiyle ateş açması görüntülerinin yayımlanması sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

Araştırmada, düğünün 17 Eylül'de Yeşilyurt Mahallesi Divlimoğlu Caddesi'nde yapıldığı belirlendi. Görüntülerin incelenmesi sonrası havaya ateş açtığı belirlenen 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 kuru sıkı tabanca ile 3 ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DüğünHavaya Ateş AçmaOsmaniye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5