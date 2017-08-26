Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması futbol Ordu
İşte Yumuktepe gerçeği
İşte Yumuktepe gerçeği
Baklavaya fıstık zammı
Baklavaya fıstık zammı
İhracatçılar Katar yolcusu
İhracatçılar Katar yolcusu
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

Osmaniye'de düğünde kavga: 1 yaralı

- Hasanbeyli ilçesinde, belediye başkanının katıldığı düğünde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişinin yaralandığı, olaya karışan 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi

Osmaniye'de düğünde kavga: 1 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca’nın katıldığı düğünde çıkan kavgada bir kişinin yaralandığı, olayla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Ağustos tarihinde saat 22.00 sıralarında Hasanbeyli ilçesinde, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca’nın da katıldığı bir düğünde, işten çıkarılan bir belediye çalışanının akrabaları ve belediye başkanı ile beraberindeki şahıslar arasında yaşanan tartışma sonucunda kavga çıktığı belirtirdi.

Çıkan kavga sırasında taraflarca havaya ateş edildiği ifade edilen açıklamada, olayda darp sonucu bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Olaya karışan 17 kişinin gözaltına alındığı, olayın siyasi bir boyutunun olmadığı belirtildi.

İlgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanı Alparslan KocaDüğünde KavgaGözaltıHasanbeyli IlçesiOsmaniye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5