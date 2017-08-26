Osmaniye'de düğünde kavga: 1 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca’nın katıldığı düğünde çıkan kavgada bir kişinin yaralandığı, olayla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Ağustos tarihinde saat 22.00 sıralarında Hasanbeyli ilçesinde, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca’nın da katıldığı bir düğünde, işten çıkarılan bir belediye çalışanının akrabaları ve belediye başkanı ile beraberindeki şahıslar arasında yaşanan tartışma sonucunda kavga çıktığı belirtirdi.

Çıkan kavga sırasında taraflarca havaya ateş edildiği ifade edilen açıklamada, olayda darp sonucu bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Olaya karışan 17 kişinin gözaltına alındığı, olayın siyasi bir boyutunun olmadığı belirtildi.

İlgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.