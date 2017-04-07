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Osmaniye'de fabrikada klor gazı zehirlenmesi

- Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada klor gazı bulunan tankta yaşanan sızıntı nedeniyle bir işçi öldü, 3 işçi tedaviye alındı

Osmaniye'de fabrikada klor gazı zehirlenmesi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir fabrikada klor gazı sızıntısı nedeniyle bir işçi hayatını kaybetti, gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren metalurji fabrikasındaki klor gazı dolu tankta henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı yaşandı.

Gazdan zehirlenen bir işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi ise Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFAD KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekibinin hastane önündeki kontrollerinin ardından yaralıların tedaviye alındığı öğrenildi.

Ekiplerin, fabrikadaki incelemeleri sürüyor.

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Klor GazıOsmaniyeZehirlenme
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