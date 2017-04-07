Osmaniye'de fabrikada klor gazı zehirlenmesi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir fabrikada klor gazı sızıntısı nedeniyle bir işçi hayatını kaybetti, gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren metalurji fabrikasındaki klor gazı dolu tankta henüz belirlenemeyen nedenle sızıntı yaşandı.
Gazdan zehirlenen bir işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi ise Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AFAD KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ekibinin hastane önündeki kontrollerinin ardından yaralıların tedaviye alındığı öğrenildi.
Ekiplerin, fabrikadaki incelemeleri sürüyor.