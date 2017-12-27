Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Mehmet Akif Ersoy Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Osmaniye'de "gaybubet evi" operasyonu

- Operasyonda, aralarında 4 firarinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı - Zanlılardan bazılarının operasyonu fark etmeleri üzerine dijital materyalleri imha etmeye çalıştığı belirlendi

Osmaniye'de

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evlerine"ne yönelik operasyonda 16 zanlı yakalandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının "gaybubet evi" olarak kullandıkları belirlenen 7 adrese polis ekiplerince eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda, aralarında daha önce haklarında yakalama kararı bulunan firari 4 zanlının da yer aldığı 16 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan bazılarının operasyonu fark etmeleri üzerine dijital materyalleri imha etme ve silmeye çalıştığı belirlendi.

Adreslerdeki aramalarda 13 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FetöGaybubet EviOsmaniye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5