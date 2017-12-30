Osmaniye'de kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan Yılmaz (24) idaresindeki 01 Y 1518 plakalı kamyonet, Adana-Kadirli karayolunun Kiremithane köyü mevkisinde karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 80 DB 920 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsünün de arasında yer aldığı 3 kişi hayatını kaybetti, kamyonet şoförü, Mehmet Yılmaz (14), Osman Kızılkan (54) ile İsmail İnandı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.