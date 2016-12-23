Osmaniye'de kar temizliği yapan kepçe devrildi: 1 ölü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kar temizliği yapan kepçenin devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Kadirli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait Mehmet Çınar'ın (46) kullandığı kepçe, Değirmendere köyünde kar temizlediği sırada operatörünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Köylüler tarafından ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Çınar, ambulansla kaldırıldığı Özel Yedimart Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, beraberinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Hakan Bozgedik ile birlikte olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

