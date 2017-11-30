Osmaniye'de kayıp kişinin cesedi bulundu

OSMANİYE (AA) - Düziçi ilçesinde, uzun süredir kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki evinden 23 Ekim'de ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mehmet Abalak'ı (35) arama çalışmalarında ekipler, Abalak'ın telefonuna ait sinyalin son olarak Düziçi ile Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü arasından alındığını belirledi.

Bu bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarında Abalak'ın cesedi bulundu.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Abalak'ın ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cesedin Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği belirtildi.



