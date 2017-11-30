Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Eto
9 film vizyona girecek
9 film vizyona girecek
Taraftarın ilgisi arttı
Taraftarın ilgisi arttı
Hazine ona emanet
Hazine ona emanet
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor

Osmaniye'de kayıp kişinin cesedi bulundu

OSMANİYE (AA) - Düziçi ilçesinde, uzun süredir kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, ilçedeki evinden 23 Ekim'de ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mehmet Abalak'ı (35) arama çalışmalarında...

Osmaniye'de kayıp kişinin cesedi bulundu

OSMANİYE (AA) - Düziçi ilçesinde, uzun süredir kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki evinden 23 Ekim'de ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mehmet Abalak'ı (35) arama çalışmalarında ekipler, Abalak'ın telefonuna ait sinyalin son olarak Düziçi ile Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü arasından alındığını belirledi.

Bu bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarında Abalak'ın cesedi bulundu.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Abalak'ın ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cesedin Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği belirtildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aranan şahısOsmaniye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5