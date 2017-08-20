Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ASELSAN ROKETSAN Sıcak
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme

Osmaniye'de nehirde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Ceyhan Nehri'ne girdikten bir süre sonra kaybolan çocuğun cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, amcasının oğlu Bilal Şamil Orçan ile Cevdetiye ilçesinde bulunan Ceyhan Nehri Cevdetiye Regülatörü civarında serinlemek...

Osmaniye'de nehirde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Ceyhan Nehri'ne girdikten bir süre sonra kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, amcasının oğlu Bilal Şamil Orçan ile Cevdetiye ilçesinde bulunan Ceyhan Nehri Cevdetiye Regülatörü civarında serinlemek için suya girdikten sonra kaybolan Abdurrahman Orçan'u (13) bulmak için geniş çaplı çalışma yapıldı.

Çalışmalara katılmak için Adana'dan gelen su altı polis ekipleri, nehirde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada Orçan'ın cesedini bulunarak, nehirden çıkartıldı.

Cesedin çıkarılması sırasında çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Orçan'ın cenazesi ilk incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Osmaniye'de Ceyhan Nehri'ne giren iki çocuktan birinin kaybolması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BoğulmaCevdetiyeOsmaniye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5