Osmaniye'de nehirde kaybolan çocuğun cesedi bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Ceyhan Nehri'ne girdikten bir süre sonra kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, amcasının oğlu Bilal Şamil Orçan ile Cevdetiye ilçesinde bulunan Ceyhan Nehri Cevdetiye Regülatörü civarında serinlemek için suya girdikten sonra kaybolan Abdurrahman Orçan'u (13) bulmak için geniş çaplı çalışma yapıldı.

Çalışmalara katılmak için Adana'dan gelen su altı polis ekipleri, nehirde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada Orçan'ın cesedini bulunarak, nehirden çıkartıldı.

Cesedin çıkarılması sırasında çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Orçan'ın cenazesi ilk incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Osmaniye'de Ceyhan Nehri'ne giren iki çocuktan birinin kaybolması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

