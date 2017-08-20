Osmaniye'de nehre giren çocuk kayboldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Ceyhan Nehri'ne giren iki çocuktan biri kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Orçan (13) ile amcasının oğlu Bilal Şamil Orçan, Cevdetiye ilçesinde bulunan Ceyhan Nehri Cevdetiye Regülatörü civarında serinlemek için nehre girdi.

Bir süre sonra çırpınmaya başlayan çocuklardan Bilal Şamil Orçan kendi çabasıyla kıyıya çıkmayı başarırken, Abdurrahman Orçan ise gözden kayboldu.

Olay yerine çağrılan jandarma ekipleri, nehir kıyısından arama çalışması başlatırken, su içerisini taramak için Adana'dan su altı polis ekipleri çağrıldı.

Öte yandan, Bilal Şamil Orçan ise ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine götürüldü.