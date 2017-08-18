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Osmaniye’de nehre giren genç kız boğuldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’de, piknik yaptığı Ceyhan nehri kıyısında suya giren 14 yaşındaki genç kız boğuldu.Alınan bilgiye göre, Hemite ilçesi Gökçedam Mahallesi'nde Ceyhan Nehri kenarına pikniğe giden Nazlıcan Melek Tombaz (14), serinlemek...

Osmaniye’de nehre giren genç kız boğuldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’de, piknik yaptığı Ceyhan nehri kıyısında suya giren 14 yaşındaki genç kız boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Hemite ilçesi Gökçedam Mahallesi'nde Ceyhan Nehri kenarına pikniğe giden Nazlıcan Melek Tombaz (14), serinlemek için suya girdi.

Bir süre sonra genç kızı suda göremeyen yakınları, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtı ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu, Tombaz’ın cesedi nehre girdiği yerin yaklaşık 50 metre uzağında sudan çıkarıldı.

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BoğulmaGenç KızHemiteOsmaniye
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