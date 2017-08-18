Osmaniye'de nehre giren kızın boğulması

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, piknik yaptıkları Ceyhan Nehri kıyısında serinlemek için girdiği suda boğulan kızın cenazesi defnedildi.

Hemite ilçesi Gökçedam Mahallesi'nde Ceyhan Nehri kenarına yakınlarıyla pikniğe giden ve bir süre sonra serinlemek için girdiği suda boğulan Nazlıcan Melek Tombaz'ın (14) Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Tombaz'ın cenazesi, yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alınarak Şehit Orhan Gök Mahallesi'ndeki evine getirildi ve burada helallik alındı.

Tapu Tepesi Abdullah Hafız Efendi Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Tombaz'ın cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Bu yıl liseye başlayacak Tombaz'ın, ailenin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Hemite ilçesinde serinlemek için suya giren Nazlıcan Melek Tombaz, Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılmıştı. AFAD ve Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu Tombaz'ın cesedi, nehre girdiği yerin yaklaşık 50 metre uzağında bulunmuştu.