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Osmaniye'de öğrenci servisi refüje çarptı: 20 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de öğrenci servisinin refüje çarpması sonucu 20 kişi yaralandı. Toprakkale Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ali Gök (56) yönetimindeki 80 EF 442 plakalı minibüs, Musa Şahin Bulvarı'nda refüje çarptı.Çarpmanın...

Osmaniye'de öğrenci servisi refüje çarptı: 20 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de öğrenci servisinin refüje çarpması sonucu 20 kişi yaralandı.

Toprakkale Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ali Gök (56) yönetimindeki 80 EF 442 plakalı minibüs, Musa Şahin Bulvarı'nda refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü ile lise öğrencileri Enes İyin (16), Beyza Kılıçal (15), Arif Keleş (17), Emre Karbeyaz (15), Mustafa Yaşar (15), Hatice Bakıcı (16), Ali Çam Sarı (15), Üzeyir Gündeş (15), Serhatcan Özdemir (15), Azad İkto (14), Oktay Köken (15), Çiğdem Özkan (15), Dilara Tosun (15), Ayşe Sümeyye Keleş (15), Veysel Gül (16), Hira Nur Emek (16), Mehmet Turan (15), Elif Çolak (15) ve Eda Kurnaz (15), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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