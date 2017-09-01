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Osmaniye'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İbrahim Birgüllü'nün (19) kullandığı 31 KP 762 plakalı otomobil, Bekereci köyü mevkisinde Hikmet Sarıgöz idaresindeki 01 KE 563...

Osmaniye'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İbrahim Birgüllü'nün (19) kullandığı 31 KP 762 plakalı otomobil, Bekereci köyü mevkisinde Hikmet Sarıgöz idaresindeki 01 KE 563 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Birgüllü ile araçtaki babası Mustafa Birgüllü ve kamyonette bulunan Mahsun Küçükpala, Selvi ve Sebiha Karagöz yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


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