Osmaniye'de silahlı kavga: 4 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Dereli köyünde bulunan Yenilikçi Türkiye Partisi binasına gelen D.Ö ve H.Ö ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen H.K. ve oğlu M.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan silahlı kavgada H.Ö. ile çevredeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası yapılan araştırmada 1 kaleşnikof marka piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 24 fişek, çok sayıda tabanca ve boş av tüfeği kovanı bulundu.

Şüphelilerden D.Ö. gözaltına alındı, kaçan H.K. ve M.K. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.