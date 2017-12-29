Osmaniye'de şüpheli araçtan silah çıktı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Osmaniye-Gaziantep Otoyolu Kadirli gişeleri yakınında oluşturdukları kontrol noktasında İ.K. idaresindeki otomobili durdurdu.
Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine tamirhaneye götürülen araçta arama yapıldı. Aramada, otomobilin motor bölümüne gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 20 şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü İ.K. gözaltına alındı.