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Osmaniye'de taşeron işçilerden davullu zurnalı kutlama

- Kadirli ilçesinde, kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açılan taşeron işçiler, pasta kesip davul zurna eşliğinde kutlama yaptı

Osmaniye'de taşeron işçilerden davullu zurnalı kutlama

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir grup taşeron işçi, olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmesi imkanının sağlanmasını davul zurnayla kutladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi ile Kadirli Devlet Hastanesinde çeşitli birimlerde çalışan taşeron işçiler, bir araya gelerek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" yazılı pankart açtı.

Davul zurna eşliğinde kutlama yapan işçiler, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'nun da katılımıyla halay çekti.

Durmuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, uzun zamandır beklenen uygulamanın artık hayata geçirileceğini söyledi.

Taşeron işçilerin asıl işçi olarak görevlerine devam edeceğini ifade eden Durmuşoğlu, "İşçilerimize, memleketimize ve milletimize hayırlı olsun inşallah. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve hükümetimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Merkezinde çalışan işçilerden Bayram Uzuğ da hayal bile edemedikleri bir durumun gerçeğe dönüştüğünü dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Devlet hastanesi çalışanlarından Züleyha Dörtgöz de 7 yıldır taşeron işçi olarak çalıştığını ifade ederek, "Hayalimizi gerçeğe dönüştüren ve tüm garibanların duasında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Davul ZurnaOsmaniyeTaşeron
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