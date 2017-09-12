Osmaniye'de telef olan balıklar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, köyden geçen drenaj kanalında çok sayıda balık telef oldu.

Kerimli köyünde sulama amaçlı kullanılan ve Ceyhan Nehri'ne dökülen drenaj kanalında telef olmuş balıkları gören vatandaşlar, durumu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, balıklardan numune alarak çalışma başlattı.

Yetkililer, telef olan balıkların yenilmemesi yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Köylülerden Hazım Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, drenaj kanalının Ceyhan Nehri'ne döküldüğü belirterek, "Kamyon dolusu balık öldü. Çok kötü koku var. Yapacağımız birşey yok. "dedi.