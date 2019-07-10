Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Rusya izmir beşiktaş jandarma donald trump
Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu’nda 3 üst düzey atama
3 üst düzey atama
İnşaat malzemeleri ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı
İhracatta rekor kırdı!
BES'e nakit esnekliği getiriliyor
BES'te nakit esnekliği
Deutsche Bank hisseleri değer kaybediyor
Hisseleri değer kaybediyor
“Altın, 'Altın Çağı'nı yaşıyor“
Altın, 'Altın Çağı'nda!

Osmaniye'de üreticilere "Akdeniz meyve sineği tuzağı" dağıtıldı

OSMANİYE (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Akdeniz Meyve Sineği Toplu Mücadele Projesi" kapsamında, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 36 turunçgil üreticisine "Akdeniz meyve sineği tuzağı" dağıtıldı.Osmaniye...

Osmaniye'de üreticilere
banner17

OSMANİYE (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Akdeniz Meyve Sineği Toplu Mücadele Projesi" kapsamında, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 36 turunçgil üreticisine "Akdeniz meyve sineği tuzağı" dağıtıldı.

Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen, Toprakkale Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, dağıtılan tuzaklarla yapılan mücadele yönteminin, kimyasal değil çevreye ve insan sağlığına faydalı bir yöntem olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da kentte üreticilere toplam 3 bin tuzak dağıtımı yapılacağını ifade etti.

Sağlam, kentte sinek tuzağı sayesinde, 250 dekar alanın Akdeniz meyve sineği zararlısından korunmuş olacağını dile getirerek, "İlçe ekonomisinde önemli bir yeri olan turunçgil üretiminde, verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen etkenlerin başında gelen Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı geniş çaplı bir mücadele programı yürütüyoruz." dedi.

Konuşmalardan sonra 36 üreticiye Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Meyve Sineği TuzağıOsmaniyeToprakkale
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5