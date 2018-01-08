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Osmaniye'deki cinayet

- Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Osmaniye'deki cinayet

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de evinde yalnız yaşayan kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Polis ekiplerince yakalanan İ.E. ve Ö.O'nün ardından firari zanlı N.S.G. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.E ve Ö.O, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi, N.S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Emniyetten açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "cinayetin hırsızlık amacıyla işlendiği"ne ilişkin haberlerin yer aldığı, cinayetin hırsızlık maksatlı işlenmediğinin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Maktulün şüpheli şahıslarla aralarında telefon görüşmelerinin mevcut olduğu ve şahıslarla zaman zaman görüştüğü, olay günü M.O. isimli şahsın kendi isteğiyle şüpheli şahısları eve aldığı ve aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

7 Ocak Mahallesi'nde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Oran'ın evinden gelen sesler üzerine komşuları polise haber vermiş, polis ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi yakalamıştı.

Eve giren ekipler, Oran'ın cansız bedeniyle karşılaşmış, maktulün bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti. Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
CinayetOsmaniye
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