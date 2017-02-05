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Osmaniye’deki güvercin festivali

- Osmaniye'de Güvercin Severler Derneği tarafından düzenlenen 12. Güvercin Festivali sona erdi

Osmaniye’deki güvercin festivali

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Güvercin Severler Derneği tarafından düzenlenen 12. Güvercin Festivali sona erdi.

Atatürk Ortaokulundaki etkinlikte, 16 ırktan 500'ü aşkın güvercin birinci gelmek için 9 kişilik jürinin karşında yarıştı.

Festivale Şanlıurfa’dan katılan Mehmet İnci, Kırmızı Alaca Bağdadı, Göğ Alaca Bağdadı, Sarı Alaca Bağdadı, Göğ Nakışlı ırklarıyla 4 birincilik elde etti. İnci'ye altın kuş küpesi hediye edildi.

Festivalde ayrıca Osmaniye, Elbistan, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş’tan katılan ve dereceye giren 48 ırk güvercin sahiplerine de çeşitli ödüller verildi.

Festival Tertip Komitesi Başkanı Hakan Tuncer, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmanın sabah erken saatlerde başlayıp geç saatlerde sonuçlandığını bildirdi.

Katılımcılara teşekkür eden Tuncer, “Güzel bir festival oldu. Burada kaybeden olmadı, hepimiz kazandık. Her geçen yıl ilginin arttığı festivalimize bu yıl da büyük katılım oldu. Burada büyük bir sabır ve titizlikle en iyi güvercinleri seçme görevini üstlenen jürimize teşekkür ediyorum.Dereceye giren güvercinlerin sahiplerini kutluyorum.” dedi.

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