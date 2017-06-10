Osmaniye'deki kağıt fabrikası yangını

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, sabah saatlerinde tamamen söndürüldü.
Toprakkale ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kağıt fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, depo kısmındaki yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyümüştü.
Osmaniye ve çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yetersiz kalınca Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri, söndürme çalışmalarına katılmıştı.
Gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, sabah tamamen söndürüldü. Yangın sonucu, fabrikanın depo kısmı kullanılamaz hale geldi. Depodan yanmadan kurtarılan malzemeler ise fabrika bahçesine konuldu. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürürken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.