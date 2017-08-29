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Osmanlı Hanedan Reisi Dündar Osmanoğlu, İstanbul'a geldi

- Osmanlı Hanedanının en yaşlı üyesi ve Hanedan Reisi Şehzade Dündar Osmanoğlu Efendi İstanbul'a geldi

Osmanlı Hanedan Reisi Dündar Osmanoğlu, İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Osmanlı Hanedanının en yaşlı üyesi, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 3. kuşak torunu, 1930 Lübnan doğumlu Hanedan Reisi Şehzade Dündar Osmanoğlu Efendi İstanbul'a geldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 23 yıl sonra vatan topraklarına dönen Osmanoğlu, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Şehzade Dündar Osmanoğlu, sağlık sorunlarından dolayı Suriye'nin Başkenti Şam'dan alınarak, Lübnan üzerinden uçakla Türkiye'ye getirildi.

Hanedan adına açıklama yapan Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Hanedan Reisi Dündar Osmanoğlu'nun Türkiye'de bulunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Aile fertlerinin de Şehzade Osmanoğlu'nun dönüşünden memnun olduğunu aktaran Kayıhan Osmanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Dışişleri Bakanımıza ve devlet görevlilerine teşekkür ettiğimizi belirtmek isteriz. Ayrıca, bugün Şam'da yaşamakta olan Dündar Osmanoğlu Efendi'yi nasıl ki Türkiye'ye getirebilmiş isek temennimiz odur ki Şam'da medfun bulunan son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdeddin Han'ın da mezarının bu topraklara getirilmesi ve hanedana iade-i itibarın verilmesi arzusu içerisindeyiz. Bu minvalde son günlerde İslam coğrafyasının kanayan yarası Arakan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm ve katliamların bizleri derinde üzdüğünü ve bu zulmün son bulması için dua ettiğimizi belirtmek isteriz."

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Anahtar Kelimeler:
Abdülhamid Kayıhan OsmanoğluDündar OsmanoğluSam
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