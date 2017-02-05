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Osmanlı Ocakları Derneği Genel Başkanı Canpolat:

- "Referandumda 'evet' dersek millet ve devletin nikahı kıyılacak"

Osmanlı Ocakları Derneği Genel Başkanı Canpolat:

BATMAN (AA) - Osmanlı Ocakları Derneği Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Referandumda 'evet' dersek millet ve devletin nikahı kıyılacak." dedi.

Batman'a gelen Osmanlı Ocakları Derneği Genel Başkanı Kadir Canpolat öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, anayasa değişikliği için yapılacak referandumda "evet" oyu vermenin yeterli olmayacağını, bunun yanı sıra çok çalışılması gerektiğini söyledi.

Osmanlı Ocakları mensuplarının gecesini gündüzüne katarak "evet" için çalışacağını ifade eden Canpolat, şöyle konuştu:

"Referandumda 'evet' dersek millet ve devletin nikahı kıyılacak, bütün merhumlarımızın ruhu şad olacak, 1923'te Cumhuriyetimizi kuranların ruhları, Özal’ın, Başbuğ Alparslan Türkeş’in, şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun ruhu şad olacak. Bu bir var olma ve yok olma bir projesidir. Muhalif kanattan duyuyoruz. 'Evet'i kimler 'hayır'ı kim istiyor görüyoruz. Onların dışarıdaki bağlantılarını, ülkemizi bölmek, varlığımızı ve bütünlüğümüzü yok etmek isteyenlerin tamamını biliyoruz."

HDP'lileri milletin bölünmesine ve parçalamasına göz yumduğunu belirten Canpolat, "Ama oy vermiş kardeşlerim, kandırılmış kardeşlerim size bu medeniyet altında yaşama alanı yoksa hiç bir yerde, batılıların tesbihatlarında yer olmaz, bunu böyle bilin. Bu çatı altında kendi etnik kimliğinize, duygu ve düşüncelerinize sonuna kadar yaşam alanı bulacaksınız. Benim de Kürt akrabalarım var. Hiç birinden vazgeçmem. Anadolu'da yaşayan aziz kardeşlerimizin hiç birinden vazgeçmem." değerlendirmesinde bulundu.





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BatmanOsmanlı OcaklarıOsmanlı Ocakları Derneği Genel Başkanaı Kadir Canpolat
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