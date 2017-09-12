Osmanlı tarihçileri Bakü'de buluştu

BAKÜ (AA) - Türk ve Azerbaycanlı Osmanlı tarihçileri ile Doğu Türklüğü araştırmacıları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen II. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi'nde (INOCTE) bir araya geldi.

Türk Tarih Kurumu (TTK), Selçuk Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ile Azerbaycan'dan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Hazar Üniversitesi ve Milli İlimler Akademisinin (AMEA) katkılarıyla yapılan "Doğu ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihi Devirleri ve Münasebetleri" temalı kongreye, 70'i Türkiye'den 100'den fazla akademisyen katıldı.

Milli İlimler Akademisi Başkan Yardımcısı İsa Habibbeyli, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, konferansta Türk dünyasının sorunlarını ele alacaklarını söyledi.

Habibbeyli, Türk dünyası ülkelerinde ortak sorunlara yönelik araştırmaların daha fazla olması ve akademisyenlerin bu konuya daha çok eğilmesi gerektiğini kaydetti.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türklerin geniş coğrafyaya kültürlerini yaydığını, gittikleri her yerde kültürel etki bıraktığını belirtti.

Bu nedenle Türk kültürünün çeşitlilik arz ettiğini hatırlatan Turan, tarihçilerin bu çeşitlilikten doğan tarihsel konu ve sorunları ele alacağını bildirdi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise günümüz dünya şartlarının Türk ve İslam dünyasının aleyhine ilerlediğini, Batı dünyasının elde ettiği teknolojik gelişmeyi dünyaya hakim olmak için kullandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Atalarımızın 11-13. yüzyıllarda bilim, sanat ve teknolojide gerçekleştirdiği rönesansı, Batı'nın daha sonra gerçekleştirdiği rönesansın önüne geçirecek şekilde günümüz dünyasında hayata geçirmemiz gerekiyor. Geçmişten gelen birlikteliklerimizi bir araya getirerek ayrışmalara neden olan sorunları bir kenara koymamız lazım. Ortak değerlerimizi, gücümüzü ve birlikteliğimizi bir araya koymak istiyoruz. Geçmişte Azerbaycan ve Türkiye olarak hep birbirimizin yanında olmuşuz."

- Kuyud-ı Kadime Arşivi sergisi

Kongre kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce, Devlet Pedagoji Üniversitesinde Osmanlı belgelerinin yer aldığı Kuyud-ı Kadime Arşivi sergisi açıldı.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanı Zeynel Abidin Türkoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kurum olarak Türk tarihinin ele alındığı toplantılara destek verdiklerini söyledi.

Arşivlerinde 26 ülkeye ait tapu kayıtları bulunduğunu bildiren Türkoğlu, padişah tuğraları, vakfiyeler gibi örneklerin olduğu bazı belgelerin resimlerini Bakü'de sergilediklerini kaydetti.

Üç gün sürecek kongrede, "Ermeniler", "Şiir", "Ticaret", "Coğrafya", "Defteroloji", "Kafkasya", "Şahıslar-Eserler", "Safeviler", "Tarikatlar" ve "Rusya-İran" başlıklı oturumlar olacak.







