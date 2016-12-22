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"Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu" başladı

- İstanbul Üniversitesi ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen sempozyumun ilk gününde, Osmanlı'da 17. yüzyıldaki ilim ve fikir çalışmaları ele alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu" başladı.

Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın oturum başkanlığını yaptığı sempozyumun açılışında, Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Khaled Rouayheb ve Prof. Dr. Cemal Kafadar sunum yaptı.

Konuşmacı akademisyenler, 17. yüzyılın "gerileme" ve "karanlık" gibi kelimelerle anılmasına karşın Osmanlı ilim ve fikir dünyası için oldukça zengin bir dönemi ifade ettiğini örnekler üzerinden açıkladı.

Sempozyumda ilk gün, "Ana Hatlarıyla 17. Yüzyıl", "Tefsir", "Kütüphanecilik ve Kitap Kültürü", "Felsefe ve Mantık" konuları masaya yatırıldı. İkinci günde ise "Hadis", "Fıkıh", "Tasavvuf ve Mezhepler Tarihi" ile "Dinler Tarihi" başlıkları ele alınacak.

Bu yıl üçüncüsü yapılan, yurt içi ve yurt dışından 34 akademisyen katıldığı sempozyumda, 25 akademisyen tebliğ sunacak.

"Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu", yarın "Dinler Tarihi" oturumuyla sona erecek.

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