Osmanlı'nın

İSTANBUL (AA) - Osmanlı'da eğitime yeni başlayan çocukların okul korkusunu gidermek, onlara okuma isteğini aşılamak ve arkadaşlarıyla kaynaştırmak amacıyla düzenlenen "Amin Alayları", bir asır sonra Eyüp'te gerçekleştirilen programla yeniden hayata geçirildi.

Eyüp Sultan Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe bu yıl okul hayatına başlayacak çocuklar ile aileleri katıldı.

Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer, yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminde yapılan Amin Alayları'nın amacının çocukların eğitime ısındırmak olduğunu söyledi.

Osmanlı'da 4 yaş, 4 ay ve 4 günlüğü dolduran çocukların okula başlangıç günlerinde merasimin sabah namazında başladığını aktaran Koçer, şöyle devam etti:

"Aile önceki günlerinde alışveriş yapıyor, hazırlık yapıyor. Okula başlayacak çocuklar, küçük çocuklar ve kendi çocukları için elbise alıyorlar. Okula başlayacağı gün, sabah namazından sonra bunları mahalleye dağıtıyorlar. Diğer çocukları da böylelikle sevindiriyorlar. Sonrasında şenlikli bir alay kuruluyor, okulun kapısına kadar çocuklar o şenlikli alayın önünde duran 'amin' diye bağıran kişilerin nezaretinde okula kadar gidiyorlar. O gün ilahiler söyleniyor, dualar okunuyor. Bitiminde 'amin' diye bağırıldığı için bu alaylara 'Amin Alayları' deniliyor."

Amin Alayları'nın bugünkü karşılığının bir tür pedagojik uyum olduğunu ifade eden Koçer, şunları anlattı:

"Okula ısınsın, öğretmenine ısınsın esasında bir yerlere gidip oturup bir şeyler öğrenmenin ötesinde toplumun son derece değer verdiği bir etkinliğe başladığını hissetmesi isteniyor. Bu durum ömrünün ilerleyen yıllarında geriye doğru baktığında güzel bir başlangıç yaptığı bir süreci başlatmaktır. Toplum, eğitim almış kişiye çok değer veriyor. Bu değerin de daha çocukken algılanmasını sağlamaya dönük bir etkinliktir. Biz bir asır sonra unutulmuş bu geleneği tekrar yaşatıyoruz."

- "Onlar istedikleri kadar rahatsız olsunlar"

Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütcü ise Amin Alayları uygulamasının 500 yıl devam ettiğini ama son asırda terk edildiğini belirtti. 2006 yılından itibaren de Türkiye'de okullarda uyum çalışması kapsamında, öğrencilerin bir hafta önceden okula çağrıldığını hatırlatan Öğütcü, bu uygulamanın tamamen adaptasyonla ilgili olduğunu belirtti.

Avrupa ülkelerinde de bu uygulamanın devam ettiğini anlatan Öğütcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu münasebetle belediyemizin bu çalışmasını çok memnuniyetle karşılayanlar oldu ama bundan gerçekten sıkıntı duyan, çok da hoşlarına gitmeyenleri de biliyoruz. Basında bunlar yer aldı. Bu uygulamayı 'gericilik' olarak ifade ettiler. Yazdılar, çizdiler ama görüyoruz ki gelişmiş Batı ülkelerinin uyguladığı gibi bizde çalışma başlatılınca bu 'gericilik' oluyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Evet onlar istedikleri kadar rahatsız olsunlar, çatlasınlar, patlasınlar çok önemli değil, bu güzel uygulamayı tekrar başlattığı için belediyemize çok teşekkür ediyoruz."

Törende Eyüp Sultan Camisi İmam Hatibi Metin Çakar'ın okuduğu duaya, çocuklar ellerini açarak "amin" dedi. Hacivat ve Karagöz gösterisinin yapılmasının ardından çocuklar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediye binalarını ziyaret etti.