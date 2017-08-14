ÖSO üyeleri ve Suriyeli mülteciler Lübnan'dan ayrıldı

BEYRUT (AA) - Lübnan'da bulunan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Seraya Ehli'ş-Şam grubu üyeleri, aileleri ve Suriyeli mültecilerden oluşan kafilenin ülkelerine gitmek üzere Lübnan'dan ayrıldığı bildirildi.

Lübnan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arsal kasabasında Hizbullah ile bölgedeki silahlı gruplar arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında, Seraya Ehli'ş-Şam grubu üyeleri, aileleri ve Suriyeli mültecilerden oluşan kafilenin 34 otobüs ile bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Kafilenin, Lübnan Kızılhaçı ile Lübnanlı güvenlik birimlerine ait askeri araçlar eşliğinde Şam kırsalında yer alan muhaliflerin kontrolündeki Ruheybe'ye gittiği ifade edildi.

Lübnan makamlarından bölgeden ayrılan silahlı kişilerin ve ailelerinin sayısına ilişkin net bir rakam açıklanmazken, Lübnan yerel medyası bölgeden ayrılan silahlı kişilerin sayısının 300 civarında olduğunu ve 3 bin mültecinin de otobüslerle bölgeden ayrıldığını iddia etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, anlaşma kapsamında ağır silahlarını geride bırakan ÖSO üyelerinin hafif silahlarıyla bölgeyi terk etmesine müsaade edildi.

- Arsal operasyonu

Hizbullah, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kırsalı ile Suriye içinde yer alan Kalamun ve Filita hattındaki silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam'a karşı 21 Temmuz'da Suriye rejiminin de hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı. Seraya Ehli'ş-Şam grubu, yaptığı açıklama ile çatışmalara katılmadığını duyurmuştu.

Lübnan ordusunun katılmadığı çatışmalar 6 gün sürmüş ve 27 Temmuz'da ateşkes ilan edilmişti. Hizbullah'a yakın kaynaklar, söz konusu çatışmalardaki askeri kayıplar hakkında net sayı vermezken, Heyet Tahrir Şam çok sayıda Hizbullah militanının öldürüldüğünü iddia etmişti.

İki grup arasında varılan anlaşma kapsamında Heyet Tahrir Şam üyeleri ve binlerce Suriyeli mülteci Arsal'dan Suriye'deki İdlib şehrine giderken, Heyet Tahrir Şam kaçırdığı Hizbullah militanlarını serbest bırakmıştı.

Öte yandan Lübnan ordusunun, Suriye sınırındaki Ra's Baalbek ve El-Kaa kasabalarının dağlık bölgelerindeki DEAŞ mevzilerine yönelik füze ve havan saldırısı belli aralıklarla artarak devam ediyor.