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ÖSYM'den YGS başvuruları için kamu spotu

- 4-18 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak YGS başvuruları konusunda adayları uyarıcı bilgilerle kamu spotu hazırlandı

ÖSYM'den YGS başvuruları için kamu spotu

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan kamu spotu ile üniversite adayları, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için yapılacak başvurular sırasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıldı.

ÖSYM Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, YGS başvurularına yönelik kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla kamu spotu hazırlandı.

Kamu spotunda adayların başvuru işlemlerini tamamlamaları ve bu yüzden mağduriyet yaşamamaları için çeşitli uyarılarda bulunuldu.

Üç adayın, ÖSYM'ye sınav başvurusu yaparken çekilen animasyon görüntülerine yer verilen kamu spotunda, başvuru tarihleri hatırlatıldı.

Yaklaşık 45 saniye süren kamu spotunda, şu uyarılar dile getirildi:

"Adaylar, 2017 YGS başvurularınızı nüfus cüzdanınız veya pasaportunuz ile birlikte ÖSYM başvuru merkezlerinden veya ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden yapabilirsiniz.

Aday başvuru belgesini aldıktan sonra sınav ücretini kılavuzda yer alan anlaşmalı bankalara veya odeme.osym.gov.tr adresinden yatırınız. TC kimlik numaranız ve size verilen şifre ile ais.osym.gov.tr adresinden tüm işlemlerinizi takip edebilirsiniz. YGS başvuruları, 4-18 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak."


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